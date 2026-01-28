Росіяни атакували FPV-дроном автівку газовиків у Дружківці: загинула людина

Наслідки російської атаки на газовиків у Дружківці. Фото: АТ "Донецькоблгаз"

28 січня російські війська атакували газовиків, коли ті їхали відновлювати газопостачання у Дружківці. Внаслідок обстрілу загинув працівник АТ “Донецькоблгаз”, троє інших фахівців не постраждали.

Про це повідомили на сторінках компанії.

За їхніми даними, війська країни-агресорки поцілили в автівку працівників АТ “Донецькоблгаз”, коли ті їхали ремонтувати мережі у Дружківці. Як пишуть у компанії, це сталося 28 січня, близько 9:45.

Внаслідок атаки загинув 47-річний слюсар Віктор Кірпічов. Інші троє фахівців не постраждали, автівка вигоріла повністю.

“Ми втратили нашого колегу — людину, яка їхала робити свою щоденну роботу: відновлювати газ людям. Це страшний біль для всієї компанії. Висловлюю щирі співчуття родині та близьким Віктора. Росія цілеспрямовано б’є по тих, хто тримає життя громад — по комунальниках, енергетиках, газовиках”, — написав голова правління АТ Вадим Батій.

Нагадаємо, у вівторок, 27 січня, у прифронтовій Дружківці зникло світло. Місто зазнало знеструмлень через бойові дії.