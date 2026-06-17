Росіяни атакували комунальників у Краматорську 17 червня: є поранений

Наслідки російської атаки на комунальників у Краматорську 17 червня. Фото: Краматорська МВА

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Зранку 17 червня війська країни-агресорки атакували комунальників у Краматорську — дроном вдарили по автівці, яка їхала до полігону твердих побутових відходів. Внаслідок удару поранень дістав чоловік. Йому надали допомогу.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

За їхніми даними, 17 червня російський FPV-дрон із бойовою частиною влучив у службовий автомобіль КАТП 052810, який рухався автодорогою у напрямку полігону твердих побутових відходів.

“Уражений автомобіль — відкритий самоскид ЗІЛ, завантажений сміттям. Його призначення було очевидним: це звичайна комунальна техніка, яка виконувала свою щоденну роботу із забезпечення життєдіяльності громади”, — розповіли посадовці.

Внаслідок атаки поранення дістав водій автомобіля. Медики діагностували у нього струс головного мозку, черепно-мозкову травму та акубаротравму. Наразі чоловік перебуває у безпеці та отримав необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, за вівторок, 16 червня, поліція зафіксувала ще 1 065 ударів по лінії фронту та житловому секторі Донецької області. Внаслідок атак четверо цивільних загинули, 17 — зазнали поранень. На фронті водночас тривав російський наступ, загарбники атакували на всіх напрямках.