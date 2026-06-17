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За вівторок, 16 червня, поліція зафіксувала ще 1 065 ударів по лінії фронту та житловому секторі Донецької області. Внаслідок атак четверо цивільних загинули, 17 — зазнали поранень. На фронті водночас тривав російський наступ, загарбники атакували на всіх напрямках.
Під вогнем, як йдеться в актуальному зведенні від поліції, 16 червня перебували міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селища Билбасівка, Красноторка, Новодонецьке, Олексієво-Дружківка та Ясногірка, а також село Новобахметьєве.
По Слов’янську росіяни вдарили 250-кілограмовою авіабомбою, РСЗВ “Смерч” і дронами — троє цивільних загинули, восьмеро зазнали поранень. Пошкоджені 117 приватних будинків.
Краматорськ зазнав 26 атак: шістьма 250-кілограмовими авіабомбами, дронами та артилерією — четверо людей зазнали поранень. Пошкоджені шість багатоквартирних і десять приватних будинків, адмінбудівля, об’єкт інфраструктури та цивільні авто.
Ще четверо цивільних зазнали поранень у Миколаївці, там пошкоджені два багатоквартирні будинки. У Новобахметьєвому БПЛА “Молнія-2” вдарив по населеному пункту — одна людина зазнала поранень.
У Красноторці пошкоджені два приватні будинки, у Дружківці — два багатоквартирні, у Новодонецькому — автобус, у Билбасівці — приватний будинок та об’єкт інфраструктури.
Загалом за добу в регіоні зазнали руйнувань 166 цивільних об’єктів, з них 144 — житлові будинки, підрахували в поліції.
Удари по регіону продовжились після опівночі: о 04:15 Дружківку атакували FPV-дроном, там загинула одна людина. Влучання фіксували також у Краматорську: пошкоджені багатоквартирний будинок та три цивільні авто.
Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін уточнив, що влучання також фіксували в Мар’ївці та Різниківці.
Нагадаємо, українські сили утримують позиції на підступах до Костянтинівки, де поступово зростає присутність російських військових. Вони рухаються поодинці та вже контролюють частину будинків у місті, їх помічали у “практично кожному” районі Костянтинівки.