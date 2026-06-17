Наслідки обстрілів на Донеччині за 16 червня 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо

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За вівторок, 16 червня, поліція зафіксувала ще 1 065 ударів по лінії фронту та житловому секторі Донецької області. Внаслідок атак четверо цивільних загинули, 17 — зазнали поранень. На фронті водночас тривав російський наступ, загарбники атакували на всіх напрямках.

Найбільше жертв за добу — у Слов’янську

Під вогнем, як йдеться в актуальному зведенні від поліції, 16 червня перебували міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селища Билбасівка, Красноторка, Новодонецьке, Олексієво-Дружківка та Ясногірка, а також село Новобахметьєве.

По Слов’янську росіяни вдарили 250-кілограмовою авіабомбою, РСЗВ “Смерч” і дронами — троє цивільних загинули, восьмеро зазнали поранень. Пошкоджені 117 приватних будинків.

Краматорськ зазнав 26 атак: шістьма 250-кілограмовими авіабомбами, дронами та артилерією — четверо людей зазнали поранень. Пошкоджені шість багатоквартирних і десять приватних будинків, адмінбудівля, об’єкт інфраструктури та цивільні авто.

Ще четверо цивільних зазнали поранень у Миколаївці, там пошкоджені два багатоквартирні будинки. У Новобахметьєвому БПЛА “Молнія-2” вдарив по населеному пункту — одна людина зазнала поранень.

У Красноторці пошкоджені два приватні будинки, у Дружківці — два багатоквартирні, у Новодонецькому — автобус, у Билбасівці — приватний будинок та об’єкт інфраструктури.

Загалом за добу в регіоні зазнали руйнувань 166 цивільних об’єктів, з них 144 — житлові будинки, підрахували в поліції.

Удари по регіону продовжились після опівночі: о 04:15 Дружківку атакували FPV-дроном, там загинула одна людина. Влучання фіксували також у Краматорську: пошкоджені багатоквартирний будинок та три цивільні авто.

Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін уточнив, що влучання також фіксували в Мар’ївці та Різниківці.

Російські військові атакували на всіх напрямках фронту

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 20 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ в районах Зарічного, Андріївки, Дробишевого, Лиману, Діброви, Озерного та у напрямку Шийківки, Новоєгорівки, Твердохлібового;

на Слов’янському напрямку окупанти штурмували 13 разів у районах Калеників, Закітного та у напрямку Різниківки, Кривої Луки, Миколаївки, Рай-Олександрівки;

поблизу міста Часів Яр на Краматорському напрямку армійці країни-агресорки провели один штурм;

на Костянтинівському напрямку загарбники атакували 15 разів поблизу Клебан-Бику, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки та у напрямку Костянтинівки, Миколайпілля, Довгої Балки;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 40 штурмів у районах Родинського, Новоолександрівки, Шевченка, Котлиного, Удачного та у напрямку Дорожнього, Василівки, Філії, Нового Шахового, Вільного, Кучерового Яру, Білицького, Никанорівки, Нового Донбасу.

Нагадаємо, українські сили утримують позиції на підступах до Костянтинівки, де поступово зростає присутність російських військових. Вони рухаються поодинці та вже контролюють частину будинків у місті, їх помічали у “практично кожному” районі Костянтинівки.