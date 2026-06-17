Російський військовий з прапором на сходах до храму в Костянтинівці. Скриншот відео з російських джерел

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Українські сили утримують позиції на підступах до Костянтинівки, де поступово зростає присутність російських військових. Вони рухаються поодинці та вже контролюють частину будинків у місті, їх помічали у “практично кожному” районі Костянтинівки.

Про це в ефірі телеканалу “1+1” наприкінці доби 16 червня заявив командир 19-го армійського корпусу Олександр Бакулін, повідомляє “Суспільне. Донбас”.

“Ситуація в місті Костянтинівка складна. Нам не вистачило сил зупинити противника остаточно перед самим містом. Але це знов таки виходячи з того, що ми не відбували, як іноді нас звинувачують кожну позицію, будь-якими засобами все це зробити, покласти купу людей і так далі. Позиції, які у нас були, знищували.

Ми бережно відносимось до наших військових, враховуючи, що такого людського ресурсу нема. Тому, на жаль, так ми вже стоїмо на околицях практично Костянтинівки за виключенням деяких там напрямків зі сходу, з півдня і так далі. В місті ми на даний момент рахуємо, 123 військовослужбовці противника. Думаю, це плюс-мінус 20-30 військовослужбовців може бути”, — заявив Олександр Бакулін.

Він зазначив, що росіяни у місті просуваються не “двійками”, як було в Покровську, а поодинці. Якоїсь конкретно контрольованої ділянки загарбниками в Костянтинівці немає, проте вони присутні у низці будинків у більшості районів міста.

Додатково офіцер спростував заяви про оточення міста

“Оточення точно ніякого немає, тим більше, найбільше противник каже про оточення сотої механізованої бригади, але я хочу відмітити, що вона тут є якраз найбільш ефективною бригадою, через яку противник стирається, тому зараз йде великий вброс інформації щодо командира бригади, який він поганий, що бригада в оточенні і так далі. Але це саме вказує на те, що бригада достатньо ефективно бореться з противником”, — повідомив Олександр Бакулін.

За його власною оцінкою, протягом одного-двох місяців російське угруповання втратить можливість просуватися навіть поодинці.

Нагадаємо, напередодні російські ресурси опублікували нарізку кадрів, на яких загарбники позують із прапорами нібито на різних локаціях в Костянтинівці. Серед них щонайменше одна справді розташована у межах міста: російський військовий знявся з прапором на території пошкодженого Свято-Стрітенського храму у центральному районі.