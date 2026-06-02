Росіяни атакували комунальників у Краматорську 2 червня: що відомо

Наслідки російської атаки у Краматорську 2 червня. Фото: Краматорська МВА

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Упродовж доби 2 червня війська країни-агресорки двічі атакували комунальні підприємства Краматорська. Під удар потрапили сміттєвози та автівка місцевого водоканалу. Серед людей ніхто не постраждав.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

Зранку 2 червня російські війська атакували територію КАТП-052810. Через цю атаку пошкоджень зазнали кілька комунальних сміттєвозів. Вже надвечір окупанти атакували аварійний автомобіль КВП “Краматорський водоканал” — підприємство забезпечує місцевих водою та ліквідовує аварії на мережах.

“Ці удари не мають жодного військового сенсу. Їхня мета очевидна — перешкодити роботі комунальних служб, ускладнити життя мирних мешканців та створити додаткові гуманітарні проблеми для міста.

Атакуючи працівників комунальних підприємств та їхню техніку, росіяни вкотре демонструють повну зневагу до норм міжнародного гуманітарного права та звичаїв ведення війни. Під ударами опиняються не військові об’єкти, а люди, які забезпечують життєдіяльність міста та допомагають його мешканцям”, — написали посадовці.

Як уточнили у військовій адміністрації, внаслідок обох обстрілів ніхто з комунальників не постраждав.

Нагадаємо, першої доби літа 2026 року поліція зафіксувала 290 ударів з боку армії країни-агресорки по підконтрольній українському уряду частині Донецької області. У Очеретиному Олександрівської громади загинула людина після удару по мікроавтобусу дроном. Загалом у регіоні правоохоронці за добу нарахували 13 поранених, серед них є діти.