Наслідки обстрілів у Донецькій області за 1 червня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Першої доби літа 2026 року поліція зафіксувала 290 ударів з боку армії країни-агресорки по підконтрольній українському уряду частині Донецької області. У Очеретиному Олександрівської громади загинула людина після удару по мікроавтобусу дроном. Загалом у регіоні правоохоронці за добу нарахували 13 поранених, серед них є діти.

Щонайменше сім населених пунктів були під вогнем

Міста Білозерське, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, а також селище Олексієво-Дружківка та село Очеретине, — ці населені пункти були під вогнем на Донеччині 1 червня, повідомляє поліція.

По Очеретиному, що в Олександрівській громаді, росіяни вдарили дроном “Ланцет”. Він влучив у цивільний мікроавтобус — одна людина загинула, троє зазнали поранень, зокрема дівчина 2008 року народження. Також постраждало цивільне авто.

По Дружківці росіяни били чотири рази, зокрема трьома 250-кілограмовими авіабомбами — поранені п’ятеро цивільних мешканців, пошкоджені шість багатоквартирних будинків. У Олексієво-Дружківці постраждав приватний будинок.

По Краматорську російські загарбники били чотирма дронами різного типу — постраждали двоє людей. Пошкоджені багатоквартирний і два приватні будинки, об’єкт інфраструктури та три цивільні автівки.

У Слов’янську після атак дронами поранень зазнала дівчина 2012 року народження, зруйнований приватний будинок, а також пошкоджений автомобіль.

Ще двоє людей поранені у Миколаївці, там пошкоджені два багатоквартирні будинки.

У Білозерському FPV-дрон пошкодив приватний будинок.

Після опівночі, близько 04:28, росіяни вдарили по Краматорську — пошкоджений приватний будинок. Інформації про постраждалих до поліції не надходило.

Руйнувань за добу зазнали 23 цивільні об’єкти, з них 14 — житлові будинки, повідомили в поліції.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що також під вогнем були Райгородок та Різниківка.

Російські військові проводили штурми на всіх напрямках Донецької області

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 10 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Копанок, Новомихайлівки, Дробишевого, Зарічного, Лимана, Озерного та Ямполя;

на Слов’янському напрямку окупанти провели 10 штурмів поблизу Закітного, Калеників та Різниківки, а також у бік Кривої Луки й Рай-Олександрівки;

у районі Никифорівки на Краматорському напрямку армійці країни-агресорки здійснили дві спроби витіснити військовослужбовців ЗСУ із займаних позицій;

російські сили на Костянтинівському напрямку провели 10 атак поблизу Іванопілля, Костянтинівки, Плещіївки та Русиного Яру, а також у бік Миколайпілля, Кучерового Яру й Нового Шахового;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 56 штурмових дій російських військових у районах Дорожнього, Новоолександрівки, Родинського, Покровська, Котлиного, Молодецького, Удачного, Муравки та Горіхового, а також у бік Нового Донбасу, Шевченка, Білицького та Сергіївки.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня російські загарбники завдали серії ударів по Україні, використовуючи балістичні й крилаті ракети, а також безпілотники. Влучання зафіксували у Києві та області, а також на Дніпропетровщині та Харківщині. Загальна кількість загиблих станом на 8:30 перевищує 10, поранених вже більше сотні, серед них є діти. Розповідаємо про наслідки російських атак по Україні.