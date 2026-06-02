За добу на Донеччині загинула одна цивільна людина, поранені ще 13: як минуло 1 червня в регіоні (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
Першої доби літа 2026 року поліція зафіксувала 290 ударів з боку армії країни-агресорки по підконтрольній українському уряду частині Донецької області. У Очеретиному Олександрівської громади загинула людина після удару по мікроавтобусу дроном. Загалом у регіоні правоохоронці за добу нарахували 13 поранених, серед них є діти.

Щонайменше сім населених пунктів були під вогнем

Міста Білозерське, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, а також селище Олексієво-Дружківка та село Очеретине, — ці населені пункти були під вогнем на Донеччині 1 червня, повідомляє поліція.

По Очеретиному, що в Олександрівській громаді, росіяни вдарили дроном “Ланцет”. Він влучив у цивільний мікроавтобус — одна людина загинула, троє зазнали поранень, зокрема дівчина 2008 року народження. Також постраждало цивільне авто.

По Дружківці росіяни били чотири рази, зокрема трьома 250-кілограмовими авіабомбами — поранені п’ятеро цивільних мешканців, пошкоджені шість багатоквартирних будинків. У Олексієво-Дружківці постраждав приватний будинок.

По Краматорську російські загарбники били чотирма дронами різного типу — постраждали двоє людей. Пошкоджені багатоквартирний і два приватні будинки, об’єкт інфраструктури та три цивільні автівки.

У Слов’янську після атак дронами поранень зазнала дівчина 2012 року народження, зруйнований приватний будинок, а також пошкоджений автомобіль.

Ще двоє людей поранені у Миколаївці, там пошкоджені два багатоквартирні будинки.

У Білозерському FPV-дрон пошкодив приватний будинок.

Після опівночі, близько 04:28, росіяни вдарили по Краматорську — пошкоджений приватний будинок. Інформації про постраждалих до поліції не надходило.

Руйнувань за добу зазнали 23 цивільні об’єкти, з них 14 — житлові будинки, повідомили в поліції.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що також під вогнем були Райгородок та Різниківка.

Наслідки удару авіабомбами по Дружківці: пошкоджені багатоквартирні будинки та поранені цивільні
Наслідки обстрілів на Донеччині за 1 червня 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо
Наслідки російських обстрілів Донеччини 1 червня 2026 року: пошкоджені будинки та цивільна інфраструктура
Наслідки обстрілів у Донецькій області за 1 червня 2026 року. Фото: поліція Донецької області
Російський дрон влучив у цивільний мікроавтобус в Очеретиному на Донеччині, є загиблий та поранені
Наслідки обстрілів у Донецькій області за 1 червня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Російські військові проводили штурми на всіх напрямках Донецької області

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 10 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Копанок, Новомихайлівки, Дробишевого, Зарічного, Лимана, Озерного та Ямполя;
  • на Слов’янському напрямку окупанти провели 10 штурмів поблизу Закітного, Калеників та Різниківки, а також у бік Кривої Луки й Рай-Олександрівки;
  • у районі Никифорівки на Краматорському напрямку армійці країни-агресорки здійснили дві спроби витіснити військовослужбовців ЗСУ із займаних позицій;
  • російські сили на Костянтинівському напрямку провели 10 атак поблизу Іванопілля, Костянтинівки, Плещіївки та Русиного Яру, а також у бік Миколайпілля, Кучерового Яру й Нового Шахового;
  • на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 56 штурмових дій російських військових у районах Дорожнього, Новоолександрівки, Родинського, Покровська, Котлиного, Молодецького, Удачного, Муравки та Горіхового, а також у бік Нового Донбасу, Шевченка, Білицького та Сергіївки.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня російські загарбники завдали серії ударів по Україні, використовуючи балістичні й крилаті ракети, а також безпілотники. Влучання зафіксували у Києві та області, а також на Дніпропетровщині та Харківщині. Загальна кількість загиблих станом на 8:30 перевищує 10, поранених вже більше сотні, серед них є діти. Розповідаємо про наслідки російських атак по Україні.

