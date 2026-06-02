Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Першої доби літа 2026 року поліція зафіксувала 290 ударів з боку армії країни-агресорки по підконтрольній українському уряду частині Донецької області. У Очеретиному Олександрівської громади загинула людина після удару по мікроавтобусу дроном. Загалом у регіоні правоохоронці за добу нарахували 13 поранених, серед них є діти.
Міста Білозерське, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, а також селище Олексієво-Дружківка та село Очеретине, — ці населені пункти були під вогнем на Донеччині 1 червня, повідомляє поліція.
По Очеретиному, що в Олександрівській громаді, росіяни вдарили дроном “Ланцет”. Він влучив у цивільний мікроавтобус — одна людина загинула, троє зазнали поранень, зокрема дівчина 2008 року народження. Також постраждало цивільне авто.
По Дружківці росіяни били чотири рази, зокрема трьома 250-кілограмовими авіабомбами — поранені п’ятеро цивільних мешканців, пошкоджені шість багатоквартирних будинків. У Олексієво-Дружківці постраждав приватний будинок.
По Краматорську російські загарбники били чотирма дронами різного типу — постраждали двоє людей. Пошкоджені багатоквартирний і два приватні будинки, об’єкт інфраструктури та три цивільні автівки.
У Слов’янську після атак дронами поранень зазнала дівчина 2012 року народження, зруйнований приватний будинок, а також пошкоджений автомобіль.
Ще двоє людей поранені у Миколаївці, там пошкоджені два багатоквартирні будинки.
У Білозерському FPV-дрон пошкодив приватний будинок.
Після опівночі, близько 04:28, росіяни вдарили по Краматорську — пошкоджений приватний будинок. Інформації про постраждалих до поліції не надходило.
Руйнувань за добу зазнали 23 цивільні об’єкти, з них 14 — житлові будинки, повідомили в поліції.
Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що також під вогнем були Райгородок та Різниківка.
Нагадаємо, у ніч на 2 червня російські загарбники завдали серії ударів по Україні, використовуючи балістичні й крилаті ракети, а також безпілотники. Влучання зафіксували у Києві та області, а також на Дніпропетровщині та Харківщині. Загальна кількість загиблих станом на 8:30 перевищує 10, поранених вже більше сотні, серед них є діти. Розповідаємо про наслідки російських атак по Україні.