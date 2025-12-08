Костянтинівка наприкінці 2025 року. Ілюстративне фото: 93 бригада Холодний Яр ЗСУ

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

О 9:00 8 грудня російські загарбники завдали удару FPV-дроном по прифронтовій Костянтинівці. Під вогонь потрапила родина, яка їхала за водою на двох велосипедах — загалом поранені четверо цивільних, серед них є двоє дітей. Офіційно всіх неповнолітніх вивезли з міста ще січні 2025 року.

Подробиці російського удару розкрили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

“Внаслідок атаки зазнали поранень 42-річний чоловік, його дружина 32 років та двоє їх неповнолітніх дітей – 7-річна дівчинка та хлопчик 12 років. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення та контузію”, — пишуть у прокуратурі.

Там зазначили, що стан дітей та їхнього батька лікарі оцінюють як середній. Сім’ї вже надали медичну допомогу, а також ушпиталили.

Розслідуватимуть цей випадок як воєнний злочин (ч. 1 ст. 438 КК України), завершили у Донецькій обласній прокуратурі.

Нагадаємо, на початок грудня 2025-го на підконтрольній уряду України частини Донецької області мешкають близько 12,7 тисячі дітей. З них 410 — досі не покинули зону примусової евакуації.