7 грудня російські війська атакували фронтову Костянтинівку. Внаслідок дронового удару дістав поранень цивільний. Попередньо, обійшлося без руйнування інфраструктури.

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

За попередніми даними від міської ВА, нових пошкоджень інфраструктура міста, зокрема житлові будинки, внаслідок цієї атаки не зазнали.

“У Костянтинівці стався черговий ворожий обстріл із застосуванням FPV-дрона. У результаті удару поранення отримала одна цивільна особа. Людина постраждала під час пересування містом. Руйнувань чи пошкоджень інфраструктури не зафіксовано”, — написав начальник міської ВА Сергій Горбунов.

Він традиційно закликав мешканців громади виїзджати до безпечніших регіонів України. За безкоштовною евакуацією можна звернутися за номером:

+38 (093) 42-01-883

Нагадаємо, минулої доби через обстріли на Донеччині загинула людина, поранень зазнали одинадцятеро. По території Донецької області протягом 6 грудня правоохоронці зафіксували 1827 російських ударів.