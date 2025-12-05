Костянтинівка у листопаді 2025 року. Ілюстративне фото від 93 ОМБр

У п’ятницю, 5 грудня, російські загарбники завдали удару по прифронтовій Костянтинівці FPV-дроном. Через чергову атаку загинула одна цивільна людина, яка перебувала неподалік житлового будинку.

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

За попередніми даними від міської ВА, нових пошкоджень інфраструктура Костянтинівки, зокрема житлові будинки, внаслідок цієї атаки не зазнали.

“Удар був спрямований безпосередньо по людині, що вкотре підкреслює цинічність ворога.Правоохоронні органи документують черговий воєнний злочин російської армії проти мирного населення. Евакуація залишається найнадійнішим способом уберегти життя”, — пише начальник міської ВА Сергій Горбунов.

Він закликав мешканців громади виїхати до безпечніших регіонів України. За безкоштовною евакуацією можна звернутися за номером:

+38 (093) 42-01-883

Нагадаємо, раніше 5 грудня про удари російськими дронами повідомили з Краматорська. Там безпілотник влучив у заправку, через що зазнав поранень її працівник.