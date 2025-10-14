Росіяни атакували Костянтинівку 14 жовтня: є поранені

Підтримайте Вільне Радіо
14 жовтня російські війська вчергове атакували прифронтову Костянтинівку. Внаслідок атаки поранень зазнали двоє людей. У місті фіксували руйнування інфраструктури.
Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
За його даними, війська країни-агресорки вчергове атакували Костянтинівку 14 жовтня. Окупанти били по місту зі ствольної артилерії.
Через удар дістали поранень двоє людей. На момент обстрілу вони були у своїх домівках. Постраждалих передали медикам.
Серед іншого, у місті фіксували руйнування фасаду приватної домівки. Цивільних вкотре закликали виїхати до більше безпечних регіонів України. З питань евакуації можна звертатися за цими номерами:
Нагадаємо, протягом 13 жовтня російська армія завдала 1856 ударів по території Донецької області. Під вогнем знову були як лінія фронту, так і житлові квартали регіону.