Росіяни атакували Костянтинівку 14 жовтня: є поранені

Поранені через російську атаку Костянтинівки цивільні, 14 жовтня 2025-го. Фото: Сергій Горбунов

14 жовтня російські війська вчергове атакували прифронтову Костянтинівку. Внаслідок атаки поранень зазнали двоє людей. У місті фіксували руйнування інфраструктури.

Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За його даними, війська країни-агресорки вчергове атакували Костянтинівку 14 жовтня. Окупанти били по місту зі ствольної артилерії.

Через удар дістали поранень двоє людей. На момент обстрілу вони були у своїх домівках. Постраждалих передали медикам.

Серед іншого, у місті фіксували руйнування фасаду приватної домівки. Цивільних вкотре закликали виїхати до більше безпечних регіонів України. З питань евакуації можна звертатися за цими номерами:

+38 (050) 56-78-887;

+38 (093) 42-01-883.

Нагадаємо, протягом 13 жовтня російська армія завдала 1856 ударів по території Донецької області. Під вогнем знову були як лінія фронту, так і житлові квартали регіону.