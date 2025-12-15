Костянтинівка на мапі. Фото: DeepState

15 грудня війська країни-агресорки атакували прифронтову Костянтинівку. Внаслідок обстрілу поранень зазнала одна людина. Руйнувань інфраструктури не було.

Про це повідомив голова Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За його даними, росіяни атакували місто зі ствольної артилерії сьогодні, 15 грудня. Окупанти поцілили в одному з районів населеного пункту — поранили цивільного.

Як уточнив посадовець, на момент обстрілу постраждалий був у себе вдома. Водночас нових руйнувань інфраструктури не фіксували.

Місцевих вкотре закликають виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуації звертатися потрібно за цими номерами:

+38 (050) 56-78-887;

+38 (093) 42-01-883.

Нагадаємо, на Костянтинівському напрямку російська армія після кількох тижнів піхотних штурмів знову застосувала бронетехніку. У зоні відповідальності 93-ї окремої механізованої бригади окупанти намагалися прорватися двома бронетранспортерами, однак атаку вчасно виявили та знищили.