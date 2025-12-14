Костянтинівський напрямок та місто Костянтинівка на мапі, 13 грудня 2025 року. Фото: DeepStateMap

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

На Костянтинівському напрямку російська армія після кількох тижнів піхотних штурмів знову застосувала бронетехніку. У зоні відповідальності 93-ї окремої механізованої бригади окупанти намагалися прорватися двома бронетранспортерами, однак атаку вчасно виявили та знищили.

Про це розповів головний сержант 93 окремої механізованої бригади “Холодний Яр” Віталій П’ясецький в ефірі “Суспільне. Студія”.

За його словами, протягом двох–трьох тижнів російські війська штурмували позиції бригади лише піхотою, однак 12 грудня, в п’ятницю, спробували змінити тактику.

“Вони застосували знову на нашому відтинку, на стику із нашим сусідом, бронетехніку: два БТРи, які були завантажені піхотою. На щастя, все-таки погодні умови стають сприятливішими, вони були вчасно виявлені і по них нанесли вогневе ураження. Все було знищене — і техніка, і піхотні групи”, — розповів військовий.

Сержант зазначив, що російська бронетехніка ретельно підготовлена до штурмів — машини обварені металевими листами. Через це для ураження однієї одиниці інколи доводиться застосовувати десятки дронів.

У смузі відповідальності 93-ї бригади діють близько п’яти різних підрозділів армії РФ. За чотири місяці виконання завдань на цьому напрямку українські військові мали справу як із морською піхотою, зокрема 155-ю бригадою Тихоокеанського флоту, так і зі стрілецькими полками.

“Зараз уже в основному стрілецькі полки: 1219, 242, різні. Немає, щоб проти нас стояла одна окрема бригада”, — зазначив П’ясецький.

За його словами, деякі російські підрозділи повторюють однакові маршрути висування, через що їхні малі піхотні групи регулярно виявляють і знищують. Інші намагаються діяти обережніше, однак суттєвих успіхів не мають.

Окремою проблемою на ділянці фронту сержант 93-ої бригади назвав логістику. Через постійну небезпеку доставку боєприпасів, їжі та обладнання все частіше здійснюють за допомогою безпілотників і наземних роботизованих систем.

Нагадаємо, минулої доби на Костянтинівській ділянці фронту російська армія провела 19 штурмів.