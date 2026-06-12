Костянтинівка й прилеглі населені пункти на мапі бойових дій. Скриншот Вільного Радіо з аналітичного порталу DeepState

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12 червня 2026 року війська країни-агресорки вдарили по Костянтинівській громаді. Попередньо, вони атакували її з авіації. У результаті поранення дістала цивільна жінка.

Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

За його словами, атака відбулася об 11:30. Попередньо, росіяни завдали авіаудару поблизу адміністративної межі Костянтинівської громади. Через це поранень дістала цивільна жінка 1987 року народження.

“Територія нашої громади знаходиться в зоні активних бойових дій! Безпекова ситуація залишається вкрай напруженою та непередбачуваною. Бережіть себе та своїх близьких!” — написав Сергій Горбунов.

Раніше ми писали, що в Костянтинівці російський військовий дійшов із прапором до Свято-Стрітенського храму. Аналітичний проєкт DeepState маркує територію храму як “зону проникнення”, тобто “сіру зону”.