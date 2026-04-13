Підтримати
RU
Підтримати

Росіяни атакували Краматорськ 13 квітня: є поранена

Богдан Комаровський
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

13 квітня війська країни-агресорки атакували Краматорськ дронами. Через обстріл поранень дістала людина. У місті фіксують руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомили у 4 окремій важкій механізованій бригаді.

За їхніми даними, російські війська двічі атакували Краматорськ “шахедами”. Окупанти поцілили по житловій забудові.

Наслідки російської атаки на Краматорськ 13 квітня 2026-го. Фото: 4 ОВМБр

Через удар поранень дістала місцева жителька. Їй надали медичну допомогу.

Окрім цього, на місці фіксують руйнування “десятків квартир та автівок”, уточнили військові. Влада міста поки не коментувала наслідки цієї атаки.

“Великоднє перемирʼя” з боку окупанта закінчилось. Хоча численні події на фронті доводять, що для нього воно навіть і не починалось”, — написали у 4 бригаді.

Нагадаємо, на Великдень війська країни-агресорки продовжили завдати ударів по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області. Через ці атаки загинули дві людини, ще одна дістала поранень. Окупанти били, зокрема по Дружківці та Краматорську. Бої також тривали на фронту регіону.

Завантажити ще...