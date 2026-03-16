Поранений внаслідок атаки на Миколаївку цивільний, 16 березня 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

16 березня війська країни-агресорки атакували Миколаївку. Внаслідок обстрілу загинули людина, ще одна дістала поранень. У місті фіксували руйнування інфраструктури.

Про це повідомили у ДСНС Донеччини.

За їхніми даними, в день 16 березня російські війська атакували Миколаївку в Краматорському районі. До місця події прибули надзвичайники. Під час обстеження прилеглої території вони виявили постраждалого, якому надали домедичну допомогу.

Чоловіка транспортували до безпечної зони та передали медикам для подальшої госпіталізації. Також через атаку окупантів загинула людина.

У коментарі журналістам Вільного Радіо голова Миколаївської МВА Володимир Проскнунін розповів, що росіяни атакували місто декілька разів. Так, близько 12:50 окупанти били, ймовірно, з авіації, згодом зі ствольної артилерії, а ближче до вечора — FPV-дронами. Загалом внаслідок цих обстрілів загинула жінка, ще один чоловік дістав поранень.

“Постраждала багатоповерхівка по одній вулиці, по іншій — ще одна багатоповерхівка та три приватних домівки. І ще одну хату спалили дроном. Дуже сьогодні нашестя було”, — розповів посадовець.

Він уточнив, що Миколаївка продовжує оговтуватися від атаки 15 березня — загарбники били по місту КАБами. Тоді внаслідок атаки зазнав руйнувань будинок, під завалами якого може бути жінка. Пошуково-рятувальну операцію довелося призупиняти через безпекову ситуацію.

Нагадаємо, патрульні поліцейські разом із колегами з поліції Донеччини евакуювали з прифронтової Миколаївки літню жінку, яка пересувалася на колісному кріслі.