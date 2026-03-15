Патрульні поліцейські разом із колегами з поліції Донеччини евакуювали з прифронтової Миколаївки літню жінку, яка пересувалася на колісному кріслі.
Про це повідомили у патрульній поліції Краматорська та Слов’янська.
Заявку на евакуацію залишила сусідка жінки, яка доглядала за нею. Вона планувала виїжджати з міста через кілька днів і не хотіла залишати маломобільну сусідку саму.
Патрульні Краматорська та Слов’янська спільно з поліцією Донеччини організували евакуацію та допомогли жінці залишити небезпечний населений пункт.
Після евакуації жінку доставили у безпечніше місце та передали волонтерам.
