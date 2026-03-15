Скриншот із відео поліцейських

Патрульні поліцейські разом із колегами з поліції Донеччини евакуювали з прифронтової Миколаївки літню жінку, яка пересувалася на колісному кріслі.

Про це повідомили у патрульній поліції Краматорська та Слов’янська.

Заявку на евакуацію залишила сусідка жінки, яка доглядала за нею. Вона планувала виїжджати з міста через кілька днів і не хотіла залишати маломобільну сусідку саму.

Патрульні Краматорська та Слов’янська спільно з поліцією Донеччини організували евакуацію та допомогли жінці залишити небезпечний населений пункт.

Після евакуації жінку доставили у безпечніше місце та передали волонтерам.

Раніше ми писали, що волонтери евакуювали 16 людей із Дружківської громади: один чоловік три доби йшов пішки з Костянтинівки.