Росіяни атакували Миколаївську громаду 19 січня: троє людей дістали поранень

Тихонівка, Донецьке та Миколаївка на мапі. Фото: DeepState

Упродовж доби 19 січня війська-країни агресорки обстріляли Миколаївку, Тихонівку та Донецьке. Внаслідок цих атак поранень дістали троє людей.

Про це у коментарі Вільному Радіо розповів голова Миколаївської військової адміністрації Володимир Проскнунін.

За його даними, російські війська атакували Миколаївку близько 8:40 — там фіксували п’ять влучань, з яких три були за межами містами. Внаслідок обстрілів поранень дістав чоловік. У місті також фіксували руйнування загалом 16 приватних будинків та 11 багатоповерхівок.

Згодом окупанти атакували Донецьке — тип боєприпасу визначити наразі не можуть, оскільки через безпекову ситуацію експерти не можуть його обстежити. Через цей удар дістала поранень ще одна людина, росіяни пошкодили 2 багатоповерхівки.

Також російські війська атакували зранку Тихонівку — поцілили по приватному будинку. Поранень дістала жінка.

“Над її евакуацією наразі працюємо, оскільки безпекова складова не дає можливості туди заїхати. Там усе прострілюється — два кілометри від лінії зіткнення, люди під час проведення евакуації відмовилися виїхати”, — розповів Володимир Проскунін.

Нагадаємо, поліція Донеччини продовжувала фіксувати наслідки російських обстрілів на підконтрольній частині регіону 18 січня. Загалом правоохоронцям вдалося зафіксувати 1786 російських ударів як по лінії фронту, так і житлових кварталах області.