Наслідки обстрілів у Донецькій області за 18 січня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Поліція Донеччини продовжувала фіксувати наслідки російських обстрілів на підконтрольній частині регіону 18 січня. Загалом правоохоронцям вдалося зафіксувати 1786 російських ударів як по лінії фронту, так і житлових кварталах області. Попередньо, обійшлося без загиблих цивільних, але є двоє поранених.

Росіяни били як мінімум по семи населених пунктах

Так, згідно зі зведенням від поліції, влучання фіксували у місті Дружківка, селищах Комишуваха, Олексієво-Дружківка та Ясногірка, села Зелене, Куроїдівка та Шевченко.

По селі Зелене, що в Олександрівській громаді, били дронами типу “Ланцет” та “Герань-2”, у населеному пункті поранені двоє цивільних. Пошкодження отримали 11 приватних будинків.

У ряді інших населених пунктів обійшлося без жертв серед цивільного населення, але є руйнування інфраструктури. Таких міст, селищ та сіл у поліції нарахували чотири:

у Дружківці FPV-дрон влучив у приватний будинок. Ще один будинок постраждав у Олексієво-Дружківці;

на Ясногірку загарбники скинули дві 250-кілограмові авіабомби – пошкоджені адмінбудівля та об’єкт інфраструктури;

по Комишувасі росіяни били двома дронами “Герань-2”, там пошкоджений приватний будинок і три нежитлові приміщення, а також котельня.

Руйнувань за добу зазнали 22 цивільні об’єкти, зокрема 14 житлових будинків.

Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін зазначив, що влучання також були у Золотому Колодязі, Грузькому та Свято-Покровському.

Росіяни провели 50 штурмів на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку росіяни чотири рази атакували позиції ЗСУ у районі Ямполя та у бік населених пунктів Ставки, Олександрівка;

на Слов’янському напрямку Сили оборони відбили три атаки поблизу Пазеного та у бік Рай-Олександрівки;

Костянтинівський напрямок за добу був другим за активністю. Окупанти здійснили 17 атак у районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Іванопілля, Русиного Яру та Клебан-Бика, а також у бік Берестка, Степанівки, Софіївки й Торського;

на Покровському напрямку загарбники провели 50 штурмових дій. ЗСУ зупинили їх в районах Никанорівки, Родинського, Затишка, Мирнограда, Покровська, Червоного Лиману, Котлиного, Удачного й Молодецького, а також у бік Сергіївки, Філії, Кучерового Яру та Новопавлівки;

на Олександрівському напрямку росіяни атакували п’ять разів у бік Іванівки, Нового Запоріжжя та Радісного.

Нагадаємо, на початку доби у понеділок, 19 січня, російські загарбники завдали чергового удару по прифронтовому Слов’янську з авіації, через що поранень зазнала одна місцева цивільна жителька. Окрім цього, у прифронтовому місті фіксують нові руйнування.