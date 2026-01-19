Поліція Донеччини продовжувала фіксувати наслідки російських обстрілів на підконтрольній частині регіону 18 січня. Загалом правоохоронцям вдалося зафіксувати 1786 російських ударів як по лінії фронту, так і житлових кварталах області. Попередньо, обійшлося без загиблих цивільних, але є двоє поранених.
Росіяни били як мінімум по семи населених пунктах
Так, згідно зі зведенням від поліції, влучання фіксували у місті Дружківка, селищах Комишуваха, Олексієво-Дружківка та Ясногірка, села Зелене, Куроїдівка та Шевченко.
По селі Зелене, що в Олександрівській громаді, били дронами типу “Ланцет” та “Герань-2”, у населеному пункті поранені двоє цивільних. Пошкодження отримали 11 приватних будинків.
У ряді інших населених пунктів обійшлося без жертв серед цивільного населення, але є руйнування інфраструктури. Таких міст, селищ та сіл у поліції нарахували чотири:
у Дружківці FPV-дрон влучив у приватний будинок. Ще один будинок постраждав у Олексієво-Дружківці;
на Ясногірку загарбники скинули дві 250-кілограмові авіабомби – пошкоджені адмінбудівля та об’єкт інфраструктури;
по Комишувасі росіяни били двома дронами “Герань-2”, там пошкоджений приватний будинок і три нежитлові приміщення, а також котельня.
Руйнувань за добу зазнали 22 цивільні об’єкти, зокрема 14 житлових будинків.
Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін зазначив, що влучання також були у Золотому Колодязі, Грузькому та Свято-Покровському.
Росіяни провели 50 штурмів на Покровському напрямку
згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ,на Лиманському напрямку росіяни чотири рази атакували позиції ЗСУ у районі Ямполя та у бік населених пунктів Ставки, Олександрівка;
на Слов’янському напрямку Сили оборони відбили три атаки поблизу Пазеного та у бік Рай-Олександрівки;
Костянтинівський напрямок за добу був другим за активністю. Окупанти здійснили 17 атак у районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Іванопілля, Русиного Яру та Клебан-Бика, а також у бік Берестка, Степанівки, Софіївки й Торського;
на Покровському напрямку загарбники провели 50 штурмових дій. ЗСУ зупинили їх в районах Никанорівки, Родинського, Затишка, Мирнограда, Покровська, Червоного Лиману, Котлиного, Удачного й Молодецького, а також у бік Сергіївки, Філії, Кучерового Яру та Новопавлівки;
на Олександрівському напрямку росіяни атакували п’ять разів у бік Іванівки, Нового Запоріжжя та Радісного.