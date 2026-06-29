Росіяни атакували пожежно-рятувальну частину в Дружківці: що відомо

Наслідки російської атаки на пожежно-рятувальну частину в Дружківці 29 червня 2026-го. Фото: ДСНС Донеччини

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У ніч на 29 червня війська країни-агресорки атакували пожежно-рятувальну частину в Дружківці. Через цей обстріл зазнала руйнувань будівля та дві одиниці техніки. Серед надзвичайників не було постраждалих.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповів речник ДСНС Донеччини Станіслав Балдін.

За його даними, війська країни-агресорки атакували пожежно-рятувальну частину у Дружківці в ніч на 29 червня. Окупанти били авіабомбами “КАБ”.

Балдін уточнив, що через цю атаку зазнала пошкоджень будівля, а ще дві одиниці техніки. Фахівці проведуть технічний огляд транспорту, аби визначити, чи підлягає він відновленню — там незначні пошкодження. Його планують власним ходом доставити до іншого міста.

Окрім цього, зазначив речник, серед особового складу ніхто не постраждав. На момент удару надзвичайники були в укритті.

Нагадаємо, поліція 28 червня зафіксувала 916 атак з боку російських загарбників по лінії фронту та житлових кварталах Донецької області. Влучання фіксували у щонайменше дев’яти населених пунктах регіону, серед цивільних мешканців є семеро поранених.