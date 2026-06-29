Наслідки обстрілів у Донецькій області за 28 червня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

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Поліція 28 червня зафіксувала 916 атак з боку російських загарбників по лінії фронту та житлових кварталах Донецької області. Влучання фіксували у щонайменше дев’яти населених пунктах регіону, серед цивільних мешканців є семеро поранених.

Найбільше поранених — у Дружківці

Згідно зі зведенням від поліції, 28 червня влучання були у Дружківці, Краматорську та Слов’янську, селищах Донецьке, Новодонецьке та Олексієво-Дружківка, а також у селах Копані, Маяки й Привілля.

На Дружківку росіяни скинули вісім 250-кілограмових авіабомб — поранені четверо цивільних. Пошкоджені два приватні будинки, заклад освіти, адмінбудівля і транспорт ДСНС.

У Маяках через удар FPV-дрона зазнала поранень дівчинка 2013 року народження. Одна людина поранена у Слов’янську, ще одна — у Копанях, по цьому селу також били FPV-дроном.

По Краматорську вдарили двома дронами — руйнувань зазнали будівля комунального підприємства та АЗС. У Донецькому (селище Миколаївської громади) постраждало комунальне підприємство. У Новодонецькому пошкоджені дві оселі.

Ще три 250-кілограмові авіабомби Росія спрямувала на Привілля, там пошкоджені приватний будинок, цех та цивільне авто.

За добу, пишуть у поліції, зазнали руйнувань 16 цивільних об’єктів. З них п’ять — житлові будинки.

Після опівночі під атаку безпілотників потрапили Краматорськ (пошкоджений заклад освіти) та Біленьке (постраждала оселя).

Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін уточнив, що за добу загалом росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуювали 443 людини, зокрема 45 дітей.

Найбільше атак було на Покровському та Слов’янському напрямках

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 21 раз намагалися вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Новомихайлівки, Новоселівки, Зарічного, Ямполя, Ставок, Дробишевого та Лимана;

на Слов’янському напрямку окупанти штурмували 28 разів поблизу Закітного, Калеників, Різниківки, Рай-Олександрівки й Кривої Луки;

на Краматорському напрямку штурмових дій не фіксували;

на Костянтинівському напрямку армійці країни-агресорки провели 15 атак поблизу Костянтинівки, Русиного Яру, Іллінівки, Плещіївки та Миколайпілля;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 33 штурми в районах Шахового, Дорожнього, Новоолександрівки, Василівки, Родинського, Котлиного, Удачного, Філії, Вільного, Білицького, Нового Донбасу, Біляківки, Кучерового Яру, Сергіївки, Шевченка та Муравки.

Нагадаємо, лідер Росії Володимир Путін дав інтерв’ю пропагандистській програмі “Вєсті”, де назвав удари ЗСУ по Росії “терористичними”, заявив про виконання “цілей СВО” та поділився баченням ситуації на фронті. Стосовно останнього його заяви розходяться з даними аналітиків.