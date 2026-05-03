Українські військові на Донеччині. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

Від ранку 3 травня війська-країни агресорки штурмують позиції українських воїнів на відтинках Донецької області. Росіяни не полишають спроб прорватися на Костянтинівському та Покровському напрямку — там фіксують найбільшу кількість атак.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

За їхніми даними, від початку доби російські війська провели 45 атак на різних відтинках фронту, найбільше — у Донецькій області. Так, на Лиманському напрямку окупанти два рази штурмували в бік Лиману та Озерного. Один бій досі триває.

На Слов’янському напрямку росіяни двічі проводили штурми в напрямку Рай-Олександрівки та Різниківки. На Краматорському відтинку — поки без наступу.

Водночас Костянтинівський напрямок залишається одним з найбільш активних — там загарбники провели 12 атак. Зокрема, вони намагалися прорватися в районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки, Русиного Яру та Софіївки. Одна з цих спроб просуватися ще триває.

Ще більше російські війська атакували на Покровському напрямку — з початку доби окупанти 16 разів. Окупанти намагалися потіснити Сили оборони у районах Дорожнього, Родинського, Покровська, Гришиного, Котлиного, Удачного, Молодецького та Новопавлівки. Чотири боєзіткнення тривають, уточнили у Генштабі.

Там додали, що українські війська виснажують Росію вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Нагадаємо, близько 1,3 тисячі ударів завдали війська країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області. Через ці атаки загинули двоє людей, ще дев’ятеро зазнали поранень. Загалом жертвами росіян були цивільні у Добропіллі, Миколаївці, Дружківці, Завидо-Борзенка, Криворіжжі та Сидоровому.