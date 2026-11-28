Село Карпівка Миколаївської громади на мапі DeepState

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У п’ятницю, 27 листопада, російські війська вдарили безпілотником літакового типу по селу Карпівка Миколаївської громади. Внаслідок атаки загинув місцевий житель.

Про це повідомив начальник Миколаївської міської військової адміністрації Володимир Проскунін у листуванні із журналістами “Суспільне Донбас”.

За словами посадовця, загиблий був 1992 року народження.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 27 листопада, через російські обстріли на Донеччині загинули четверо цивільних, ще восьмеро дістали поранень.