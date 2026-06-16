Село Новобахметьєве й прилеглі населені пункти. Скриншот Вільного Радіо з аналітичного порталу DeepState

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Зранку 16 червня війська-країни агресорки вдарили дроном по селу Новобахметьєве в Олександрівській громаді. У результаті атаки травму руки дістала жінка, що живе в громаді як переселенка.

Про це журналістам Вільного Радіо розповіла начальниця Олександрівської селищної військової адміністрації Людмила Борисевич.

За словами посадовиці, росіяни атакували Новобахметьєве близько 7 ранку. Внаслідок атаки поранень дістала жінка, яка стоїть на обліку як вимушена переселенка.

“Була на городі. «Молнія» прилетіла, і травмувало її. Жінка — переміщена особа 1963 року народження”, — розповіла Людмила Борисевич.

Голова громади зазначила, що постраждалій діагностували вогнепальне сліпе поранення лівої кисті як наслідок вибухової травми. Це означає, що уламок застряг у тілі жінці. Її доправили до лікарні, де надали допомогу.

Нагадаємо, Олександрівська громада потерпала від російських обстрілів і впродовж 15 червня. Тоді обійшлося без постраждалих, але пошкоджень дістало нежитлове приміщення у Високопіллі.