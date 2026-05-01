Наслідки російських атак у Донецькій області 30 квітня 2026-го.

На підконтрольній частині Донецької області поліція зафіксувала 1288 влучань за останню добу квітня 2026 року. Атаки були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали регіону, однак обійшлося, попередньо, без загибелі та поранення цивільних мешканців.

По Донеччині били безпілотниками

Як повідомляє поліція у своєму зведенні за 30 квітня, під вогнем за добу були міста Добропілля, Краматорськ і Слов’янськ, селища Шабельківка та Ясногірка, села Кіндратівка та Майдан.

У Добропіллі постраждав багатоквартирний будинок. По Краматорську били шістьма дронами різного типу — пошкоджені два багатоквартирні та один приватний будинок, а також АЗС та дві цивільні автівки.

У Слов’янську через удар FPV-дроном постраждало авто. Через влучання БпЛА “Герань-2” у Шабельківці пошкоджені дев’ять будинків, а у Ясногірці — ще шість осель.

Загалом за добу, як підрахували в поліції, зазнали руйнувань 26 цивільних об’єктів, з них 19 — це житлові будинки.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що у період від ранку 30 квітня по ранок 1 травня під вогнем також були Мирна Долина Олександрівської громади та Різниківка Сіверської громади.

Росіяни атакували на більшості напрямків фронту на Донеччині

на Лиманському напрямку , згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, військовослужбовці ЗСУ відбили шість спроб російських військових просунутися у бік Ставків, Дробишевого, Лимана та Діброви;

на Слов’янському напрямку Сили оборони України зупинили три спроби окупантів просунутися вперед поблизу Закітного, Різниківки та Ямполя;

на Краматорському напрямку російські сили активних дій не проводили;

поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Степанівки, Софіївки, Іллінівки та Іванопілля на Костянтинівському напрямку російські військові здійснили 16 атак;

у районах Білицького, Родинського, Покровська, Мирнограда, Муравки, Котлиного, Новоолександрівки, Гришиного, Удачного та Молодецького на Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 26 штурмових дій російських військових;

на Олександрівському напрямку окупанти двічі атакували у напрямку Вербового та Злагоди.

Нагадаємо, збитки від 40 зруйнованих маріупольських будівель оцінюватимуть фахівці. Оцінку замовляє Маріупольська міськрада, аби потім подавати позови до національних і міжнародних судів. У переліку нерухомості — гуртожитки, бібліотеки, школи, синагога.