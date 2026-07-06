Росіяни атакували цивільного, який пішки намагався вийти із селища неподалік Костянтинівки — чоловік загинув

Поранений російським FPV-дроном чоловік, який намагався вийти самотужки з селища поблизу Костянтинівки. Фото: з відео бригади "Хижак"

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Цивільний намагався самотужки вийти із селища неподалік Костянтинівки, однак потрапив під атаку російського FPV-дрона. Чоловікові намагалися допомогти українські військові, однак не встигли — він загинув.

Про це розповіли у бригаді “Хижак” при Департаменті патрульної поліції України.

За їхніми даними, російський FPV-дрон атакував цивільного, який намагався пішки вийти із селища неподалік Костянтинівки в бік Краматорська. Внаслідок удару чоловік зазнав поранення.

Оператори бригади помітили постраждалого та скинули йому з дрона пакунок із турнікетами, бандажем, водою та запискою з інструкцією, як зупинити кров і вибратися з небезпечної ділянки. Допомога впала в метрі від цивільного, однак на той момент він, ймовірно, вже був без свідомості через втрату крові, припускають оборонці. Чоловік загинув.

“Цивільні, не ризикуйте своїм життям. Погоджуйтеся на евакуацію вчасно. Життя — це найдорожче, що у нас є”, — закликали українські військові.

Нагадаємо, лідер Росії Володимир Путін під час наради в одному з військових пунктів управління заявив, що російська армія окупувала Костянтинівку на Донеччині. Українські Сили оборони цю інформацію назвали фейком та запевнили, що місто залишається під контролем захисників.