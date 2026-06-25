Наслідки російської атаки на цивільну автівку в Красноторці, 25 червня 2026-го. Фото: ДСНС Донеччини

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25 червня війська країни-агресорки атакували цивільну автівку в Красноторці. Через удар поранень дістав чоловік. Окупанти також пошкодили транспорт.

Про це повідомили у ДСНС Донецької області.

За їхніми даними, 25 червня російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль у селищі Красноторка Краматорської громади. Внаслідок цієї атаки дістав поранень водій, повідомили у ДСНС Донеччини.

Окрім цього, загорілася автівки — на місце події оперативно прибули рятувальники та ліквідували пожежу.

“Окупант продовжує атакувати цивільний транспорт на Донеччині. Будьте максимально обережними та за можливості евакуюйтеся до безпечніших регіонів країни”, — написали надзвичайники.

Нагадаємо, 25 червня війська країни-агресорки також атакували Дружківки. Через обстріл загинула людина, ще четверо дістали поранень.