Наслідки російського удару по автівці комісії "єВідновлення" в Словʼянську. Фото: з відео Словʼянської МВА

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23 листопада війська країни-агресорки атакували у Словʼянську цивільну автівку комісії з “єВідновлення”, яка працювала в центральній частині міста. Внаслідок удару ніхто не постраждав, однак транспорт зазнав пошкоджень.

Про це повідомили у Словʼянській міській військовій адміністрації.

За їхніми даними, близько 14:30 російський FPV-дрон поцілив у автівку комісії з “єВідновлення”, яка працювала в приватному секторі центральної частини міста. Окупанти пошкодили транспорт.

Серед людей ніхто не постраждав.

Як уточнили посадовці, за попередній тиждень внаслідок ударів військ країни-агресорки загинули троє співробітників військової адміністрації.

Нагадаємо, більш як добу тривали аварійно-рятувальні роботи на місці російської атаки в Словʼянську — окупанти били по місту 22 листопада. Вже наступного дня надзвичайникам вдалося деблокувати з-під завалів зруйнованої лікарні тіло загиблого чоловіка.