Росіяни атакували у Словʼянську комісію з “єВідновлення”, яка їхала на огляд пошкодженого будинку

Наслідки російської атаки у Словʼянську, 27 липня 2026-го. Фото: Словʼянська МВА

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27 липня війська країни-агресорки вчергове атакували Словʼянськ. Окупанти поцілили по автівці комісії з “єВідновлення”, яка їхала на огляд пошкодженого будинку.

Про це повідомили голова Словʼянської МВА Вадим Лях.

За його даними, близько 10:30 війська країни-агресорки вчергове атакували Словʼянськ. Під FPV-дрон загарбників потрапила комісія з “єВідновлення”.

Фахівці їхали на огляд пошкодженого будинку у мікрорайоні Черевківка. Обійшлося без постраждалих.

Як зазначив очільник військової адміністрації, нині пересуватися містом — чи то автівкою, чи громадським транспортом — стає вкрай небезпечно.

Нагадаємо, у понеділок, 27 липня, російські військові також атакували пасажирський автобус у Слов’янську — поранень через атаку зазнали дві людини.