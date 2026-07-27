Наслідки атаки по Слов'янську, 27 липня 2026 року. Фото: Вадим Лях

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Приблизно о 9:20 у понеділок, 27 липня, російські військові атакували пасажирський автобус у Слов’янську — поранень через атаку зазнали дві людини.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Обидві поранені — жінки. На момент удару вони були в салоні автобуса, їх вже госпіталізували, уточнив начальник Слов’янської міської ВА Вадим Лях.

Влучання по автобусу відбулося у мікрорайоні Черевківка на південному сході міста.

“Зранку понеділка, 27 липня, Словʼянськ перебуває під ворожими обстрілами. О 09:20 влучання у пасажирський автобус, який знаходився у мкр-ні Черевківка. На жаль, дві жінки, які були у салоні, отримали поранення. Обидві госпіталізовані”, — повідомив Вадим Лях.

Нагадаємо, від початку доби на Донеччині вже п’ятеро людей зазнали поранень через російські атаки. Всі вони — жінки. Окрім двох поранених у Слов’янську, ще троє людей постраждали в Краматорській громаді. Журналісти Вільного Радіо писали, що відомо про наслідки тих атак.