Наслідки обстрілів Краматорської громади 26 липня. Фото: Краматорська міська рада

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На початку доби у понеділок, 27 липня, російські загарбники атакували прифронтовий прифронтові Краматорськ та Біленьке. Через удари армії країни-агресорки, за уточненими даними, зазнали поранень троє цивільних мешканців міста.

Про це повідомили в обласному управлінні Національної поліції, а також у пресслужбі Краматорської міської ради.

За даними місцевої влади, приблизно о 04:22 росіяни завдали серії ударів авіабомбами по Біленькому Краматорської громади. Там пошкоджені щонайменше вісім приватних та один багатоквартирний житловий будинок, “кілька” авто. Внаслідок влучань зазнала поранень жінка 1958 року народження.

Далі, у проміжку часу між 04:44 та 04:53, росіяни вдарили по спальному району в Краматорську ще трьома 250-кілограмовими авіабомбами — поранені жінки 1963 та 1979 років народження, руйнувань зазнали шість багатоквартирних будинків, два заклади освіти та 12 легкових авто.

Поранені вже отримали медичну допомогу в лікувальних установах Краматорська, уточнили в міськраді.

“Всі російські удари нанесені по районах щільної житлової забудови, а серед постраждалих — цивільні жінки, які спали у своїх домівках. Ворог вкотре показує, що терор — єдиний його спосіб вести цю загарбницьку війну. На місцях ударів працюють комунальники, рятувальники, правоохоронці, представники управляючої компанії та міської військової адміністрації”, — зазначили в Краматорській міськраді.

Нагадаємо, напередодні автомобіль патрульної поліції в Краматорську потрапив під удар російського FPV-дрона у Краматорську. Правоохоронці встигли залишити службове авто, однак один із них дістав поранення.