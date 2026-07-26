Наслідки влучання дрона по авто патрульних. Фото: Патрульна поліція Краматорська та Слов’янська

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Автомобіль патрульних поліцейських потрапив під удар російського FPV-дрона у Краматорську. Правоохоронці встигли залишити службове авто, однак один із них дістав поранення.

Про інцидент пишуть у Патрульній поліції Краматорська та Слов’янська.

За даними правоохоронців, екіпаж вчасно помітив небезпеку та встиг залишити службовий автомобіль до влучання дрона.

Втім, внаслідок атаки один із патрульних дістав поранення. Поліцейському надали необхідну медичну допомогу. Наразі загрози його життю немає.

Також значних пошкоджень зазнав службовий автомобіль патрульних.

Коли саме стався цей обстріл, у патрульній поліції не уточнили.

Раніше ми писали, що російський безпілотник пошкодив пожежно-рятувальну частину в Олександрівці.