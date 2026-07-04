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Вдень 3 липня російський безпілотник атакував селище Олександрівка Краматорського району. Внаслідок удару зазнала пошкоджень будівля державної пожежно-рятувальної частини. Серед особового складу ніхто не постраждав.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.
За даними рятувальників, російський БпЛА пошкодив покрівлю будівлі пожежно-рятувальної частини. Внаслідок удару також виникла пожежа.
Рятувальники оперативно загасили займання та не допустили поширення вогню.
У ДСНС додали, що серед особового складу постраждалих немає.
Нагадаємо, 3 липня внаслідок російських обстрілів загинули п’ятеро жителів Донеччини, ще 12 зазнали поранень. Під ударами опинилися Білозерське, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Словʼянськ та інші населені пункти регіону.