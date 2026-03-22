Українські військові. Ілюстративне фото: Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 22 березня Росія атакувала Україну понад сотнею БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили більшу частину дронів загарбників.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Там розповіли, що упродовж ночі 22 березня війська країни-агресорки запускали дрони запускали із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Росії, Гвардійське, ТОТ АР Крим. З них близько 80 – “шахеди”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а ще мобільні вогневі групи Сил оборони України.

На ранок цієї доби протиповітряна оборона збила та подавила 127 БпЛА типу Shahed, “Гербера”, “Італмас” та дронів інших типів. Їх фіксували, зокрема на півночі, півдні та сході країни. Крім того, були влучання 8 ударних дронів на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки).

Нагадаємо, правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, який може бути причетний до вбивства капітана поліції Олега Захаренка 19 березня. Підозрюваний — раніше судимий місцевий житель.