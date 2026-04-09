Президент Володимир Зеленський вважає, що вихід ЗСУ з Донбасу відкриє для Росії можливості без втрат окупувати найбільш захищені українські території. Мова йде, зокрема про Харків та Дніпро — міста, які генерують “велику частину” ВВП.

Про це заявив глава держави в інтервʼю Rai Radio 1.

За його словами, не можна говорити про вихід з Донбасу як про питання “компромісу”. У разі відступу українських військових з цих територій, Росії відкриються можливості без втрат окупувати найбільш захищені території.

“Хтось каже, що потрібно рік-півтора, щоб побудувати нові фортифікації. Але всі забувають: передусім це півтора року. А навіть якщо менше, будь-які фортифікації в полі, а не в урбаністичній забудові – це абсолютно різні речі. Це ніколи не може бути таким сильним захистом”, — каже Зеленський.

Він уточнив, що відступ ЗСУ відкриває загарбникам простір для “великих маневрів”. Зокрема, окупанти можуть почати наступати як на Харків, так і на Дніпро. Це, зі слів президента, міста, які генерують велику частину українського Валового внутрішнього продукту — загальну ринкову вартість усіх кінцевих товарів та послуг.

“Там стільки людей загинуло… Моральний стан нашої армії точно погіршиться. Точно буде розкол у суспільстві. Армія, яка, безумовно, не буде підтримувати такі кроки, окремо – суспільство окремо. А розʼєднання суспільства – це саме те, що і є головною метою для Путіна.

Крім цього, зараз на тих територіях Донбасу, які ми захищаємо, живе 200 тисяч людей. Вийти не означає щось зберегти. Ви вийшли і без будь-яких гарантій можете все втратити. А це великий ризик”, — зауважив глава держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що росіяни вимагають від України вийти з Донбасу за два місяці. Водночас глава держави переконаний, що війна або її гаряча стадія не закінчиться, якщо країна покине ці території.