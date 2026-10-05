Росіяни били по Дружківці FPV-дроном 5 жовтня: є поранений

Дружківка на мапі. Фото: DeepState

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Російські війська завдали удару FPV-дроном по Дружківці. Внаслідок атаки зазнав поранень літній чоловік — у нього травматична ампутація руки.

Про це пише “Суспільне. Донбас” із посиланням на прокуратуру Донецької області.

За їхніми даними, близько 8 ранку війська країни-агресорки скерували FPV-дрон на житлову забудову в Дружківці. Через влучання поблизу одного з будинків зазнав поранень 68-річний чоловік.

Унаслідок обстрілу літньому містянину діагностували травматичну ампутацію руки, осколкові поранення та мінно-вибухову травму.

Оскільки постраждав цивільний, у прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину.

Нагадаємо, від 10:30 5 жовтня російські загарбники завдали трьох серій ударів по Слов’янській громаді. Влучання були, зокрема, і по центральній частині Слов’янська.