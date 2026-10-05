Російські військові обстріляли Слов’янську громаду 5 жовтня — є загибла і поранені

Наслідки обстрілів Слов’янської громади за 5 вересня. Фото: Вадим Лях

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Від 10:30 5 жовтня російські загарбники завдали трьох серій ударів по Слов’янській громаді. Влучання були, зокрема, і по центральній частині Слов’янська.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

За оновленими даними, станом на 13:30 у Слов’янській громаді внаслідок ранкових обстрілів загинула одна людина, поранені троє. Серед них — 13-річний хлопчик.

Загалом по Слов’янську фіксували дві серії ударів. Там пошкоджені щонайменше чотири багатоповерхові та 50 приватних будинків, а також автівка.

“Нагадую, що евакуація триває. Особливо це стосується батьків з дітьми. Не треба чекати поки по всьому місту буде оголошена примусова евакуація. Слід виїжджати вже зараз!”, — закликав начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях

Третю серію ударів росіяни спрямували на селище Суханівка. Там зруйновані приватні оселі, даних про загибель або поранення цивільних станом на 12:47 не було.

Нагадаємо, днями екіпаж “Фенікс” допоміг евакуюватися ще девʼятьом людям, двоє з яких покинули Краматорськ. Решта виїхали зі Святогірська. Нині всі вони перебувають в безпечному місці.