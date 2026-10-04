Зі Святогірська евакуювали сімох людей, з Краматорська — ще двох, зокрема дитину

Евакуація з Краматорська та Святогірська, жовтень 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

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Днями екіпаж “Фенікс” допоміг евакуюватися ще девʼятьом людям, двоє з яких покинули Краматорськ. Решта виїхали зі Святогірська. Нині всі вони перебувають в безпечному місці.

Про це повідомили у ДСНС Донецької області.

Там розповіли, що нещодавно рятувальники евакуаційної групи “Фенікс” провели чергову евакуацію з небезпечних районів Донеччини. Так, надзвичайники допомогли виїхати зі Святогірська сімом мешканцям, серед них двоє — маломобільні.

Разом із тим група вивезла ще двох жителів Краматорська, зокрема дитину. Нині всі евакуйовані перебувають у безпечному місці: їм надають необхідну допомогу та підтримку, запевнили в ДСНС.

Рятувальники закликають жителів регіону не зволікати та виїздити у більш безпечні області України:

“Евакуація рятує життя! Захистіть себе та своїх рідних — виїжджайте до безпечніших регіонів”.

Зазначимо, що на кінець вересня у Краматорській громаді залишалися мешкати 30,1 тисячі людей, з яких 801 дитина. Тим часом у Святогірська громада загалом налічувала близько 1 тисячі цивільних.