Краматорськ на мапі. Фото: DeepState

Російські загарбники на початку доби у четвер, 20 листопада, атакували Краматорську громаду за допомогою безпілотника. Під вогонь у неназваному населеному пункті потрапила цивільна жінка.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Влучання у громаді фіксували о 9:00, росіяни атакували приватний сектор громади.

Жінка, яка зазнала поранень через атаку, 1959 року народження, уточнили у Краматорській міськраді.

Також через атаку дроном постраждав приватний будинок.

Нагадаємо, зранку 20 листопада евакуаційне авто потрапило під атаку поблизу Лимана. По транспорту вдарив російський FPV-дрон, який чекав у засідці: через вибух поранень зазнав водій автівки, який є громадянином США.