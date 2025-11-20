Підтримайте Вільне Радіо
Російські загарбники на початку доби у четвер, 20 листопада, атакували Краматорську громаду за допомогою безпілотника. Під вогонь у неназваному населеному пункті потрапила цивільна жінка.
Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.
Влучання у громаді фіксували о 9:00, росіяни атакували приватний сектор громади.
Жінка, яка зазнала поранень через атаку, 1959 року народження, уточнили у Краматорській міськраді.
Також через атаку дроном постраждав приватний будинок.
Нагадаємо, зранку 20 листопада евакуаційне авто потрапило під атаку поблизу Лимана. По транспорту вдарив російський FPV-дрон, який чекав у засідці: через вибух поранень зазнав водій автівки, який є громадянином США.