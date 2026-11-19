Словʼянськ і Очеретине на мапі. Фото: DeepState

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19 листопада війська країни-агресорки атакували околиці Словʼянська та село Очеретине. Через ці удари зазнали поранень троє людей.

Про це журналістам Вільного Радіо розповіла речниця прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва.

За її даними, близько 7:40 російські війська за допомогою FPV-дрона атакували приватний сектор Словʼянська — поцілили неподалік будинку. Внаслідок обстрілу осколкових поранень й контузії зазнали двоє чоловіків віком 41 і 42 роки.

Вже об 11:20 загарбники вдарили по селу Очеретине Олександрівської громади: акубаротравму й мінно-вибухову травму зазнав 22-річний цивільний. Окупанти пошкодили домівки й автівку.

Оскільки жертвами російських ударів стали цивільні, правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, ще 1 733 атаки по лінії фронту та житлових кварталах Донецької області поліція зафіксувала за минулу добу. Попри влучання у низці міст, селищ та сіл регіону, за попередніми даними, серед цивільних мешканців ніхто не загинув і не зазнав поранень.