Наслідки атак по Донецькій області за 18 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Ще 1 733 атаки по лінії фронту та житлових кварталах Донецької області поліція зафіксувала за минулу добу. Попри влучання у низці міст, селищ та сіл регіону, за попередніми даними, серед цивільних мешканців ніхто не загинув і не зазнав поранень. Розповідаємо про ситуацію з обстрілами й на лінії фронту.

За добу зазнали руйнувань щонайменше 29 житлових будинків

Як зазначили у поліції, 18 листопада на Донеччині під вогнем перебували місто Краматорськ, селище Ясногірка, села Запаро-Мар’ївка, Зелене, Золоті Пруди, Михайлівка, Очеретине та Степанівка.

По Краматорську російські війська вдарили 500-кілограмовою авіабомбою — зазнали руйнувань заклад освіти та шість багатоквартирних будинків.

В Очеретиному після влучання 250-кілограмової авіабомби пошкоджений об’єкт інфраструктури.

У Михайлівці пошкоджені 20 осель, у Запаро-Мар’ївці, Золотих Прудах і Степанівці — по одному будинку.

Руйнувань за добу зазнали 32 цивільні об’єкти, з них 29 — житлові будинки.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін зазначив, що загалом за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту вдалося евакуювати 408 людей, зокрема 36 дітей.

Найбільше атак — у районах Костянтинівки й Покровська

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку українські військові відбили шість атак російських сил, які намагалися вклинитися в оборону в бік Мирного, Зарічного, Лимана та Ямполя;

на Слов’янському напрямку російські військові провели 12 атак у районах Пискунівки, Кривої Луки, Ямполя та Миколаївки;

у бік Малинівки окупанти провели один штурм на Краматорському напрямку ;

на Костянтинівському напрямку фіксували 16 атак. Загарбники атакували поблизу Костянтинівки, а також у напрямку Новоселівки, Миколайпілля, Кучерового Яру, Торецького, Софіївки та Вільного;

просунутися в бік Ганнівки, Чернігівки, Добропілля, Новофедорівки, Новогришиного, Мирного, Сергіївки, Молодецького та Новопідгороднього намагалися російські військові на Покровському напрямку . Загалом там відбулися 17 атак.

Нагадаємо, російська армія продовжує штурмові дії на Добропільському напрямку, залучаючи до штурмів переважно піхотні групи. Водночас українські військові подекуди фіксують у механізовані атаки за допомогою мотоциклів та легкої техніки. Інколи на напрямку помічають і танки.