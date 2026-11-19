Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Ще 1 733 атаки по лінії фронту та житлових кварталах Донецької області поліція зафіксувала за минулу добу. Попри влучання у низці міст, селищ та сіл регіону, за попередніми даними, серед цивільних мешканців ніхто не загинув і не зазнав поранень. Розповідаємо про ситуацію з обстрілами й на лінії фронту.
Як зазначили у поліції, 18 листопада на Донеччині під вогнем перебували місто Краматорськ, селище Ясногірка, села Запаро-Мар’ївка, Зелене, Золоті Пруди, Михайлівка, Очеретине та Степанівка.
По Краматорську російські війська вдарили 500-кілограмовою авіабомбою — зазнали руйнувань заклад освіти та шість багатоквартирних будинків.
В Очеретиному після влучання 250-кілограмової авіабомби пошкоджений об’єкт інфраструктури.
У Михайлівці пошкоджені 20 осель, у Запаро-Мар’ївці, Золотих Прудах і Степанівці — по одному будинку.
Руйнувань за добу зазнали 32 цивільні об’єкти, з них 29 — житлові будинки.
Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін зазначив, що загалом за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту вдалося евакуювати 408 людей, зокрема 36 дітей.
Нагадаємо, російська армія продовжує штурмові дії на Добропільському напрямку, залучаючи до штурмів переважно піхотні групи. Водночас українські військові подекуди фіксують у механізовані атаки за допомогою мотоциклів та легкої техніки. Інколи на напрямку помічають і танки.