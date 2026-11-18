Російський військовий на мотоциклі. Ілюстративне фото: з джерел окупантів

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Російська армія продовжує штурмові дії на Добропільському напрямку, залучаючи до штурмів переважно піхотні групи. Водночас українські військові подекуди фіксують у механізовані атаки за допомогою мотоциклів та легкої техніки. Інколи на напрямку помічають і танки.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповів сержант 12 бригади спеціального призначення “Азов” Олександр із позивним “Хелло”.

“Доходить до того, що вони (росіяни, — ред.) навіть просувають по одному бійцю, що на мою думку, є максимально неефективним. Але, тим не менш, ми знаємо про ставлення російського командування до свого особового складу”, — заявив військовий.

Він зазначив, що під час механізованих штурмів на напрямку українські підрозділи виявляють техніку завчасно і уражають її. Для цього застосовують як дрони, так і артилерію.

“Всі їхні просування технікою зупиняються подалі від наших позицій, бо засоби ураження працюють дуже ефективно насправді. Екіпажі FPV плюс артилерія нівелюють всі ці спроби ще далеко від наших порядків бойових, наших позицій піхоти”, — розповів військовослужбовець Олександр.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони Росії заявило про нібито захоплення села Шилівка поблизу Добропілля. Згодом російські медіа почали поширювати сюжети про “звільнення” населеного пункту, показуючи кадри з прапором РФ. Однак українські військові продовжують утримувати Шилівку, а повідомлень про втрату позицій там не було.