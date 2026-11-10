Росіяни били по Словʼянську та Краматорську 10 листопада: є загиблі й поранені

Краматорськ та Словʼянськ на мапі. Фото: DeepState

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10 листопада війська країни-агресорки вчергове атакували Словʼянська та Краматорську. Внаслідок цих ударів двоє людей загинули, ще троє дістали поранень. На місцях фіксують руйнування цивільної інфраструктури.

Про це пише “Суспільне. Донбас” з посиланням на речницю прокуратури Донецької області Анастасію Мєдвєдєву.

За її даними, о 7:10 російські війська за допомогою FPV-дрону завдали удару по Слов’янську. Безпілотник поцілив у автівку на території приватного будинку — загинув 74-річний чоловік. Вже об 14:10 загарбники повторно вдарили по місту та поранили 43-річного місцевого жителя.

Разом із тим об 11:05 окупанти вдарили по автомобілю в Краматорську. Через атаку загинув 39-річний цивільний, ще один 53-річний чоловік дістав травм. Як писали у військовій адміністрації, росіяни били по транспорту комунального підприємства КАТП 052810. Постраждалий працівник — у важкому стані.

Окрім цього, о 15:25 війська країни-агресорки атакували безпілотником місцевий ринок. Через удар постраждала 74-річна пенсіонерка. У неї діагностували мінно-вибухову травму й уламкові поранення.

Оскільки жертвами окупантів стали цивільні, у прокуратурі вже розпочали досудові розслідування за фактами воєнного злочину (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, поліція зафіксувала 1 715 російських ударів по підконтрольній частині Донецької області протягом доби 9 листопада. У Краматорську через атаки загинули троє людей, а у Слов’янську — зазнала поранень одна людина. Окрім цього, постраждала інфраструктура регіону — через влучання по магістральному газопроводу без газу залишилися котельні Краматорська та майже 55 тисяч абонентів.