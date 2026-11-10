Де лінія фронту на Донеччині 10 листопада: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки російських ударів по Донецькій області 9 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Поліція зафіксувала 1 715 російських ударів по підконтрольній частині Донецької області протягом доби 9 листопада. У Краматорську через атаки загинули троє людей, а у Слов’янську — зазнала поранень одна людина. Окрім цього, постраждала інфраструктура регіону — через влучання по магістральному газопроводу без газу залишилися котельні Краматорська та майже 55 тисяч абонентів.

Загарбники били по газовій інфраструктурі

Як повідомляє поліція, російські війська атакували міста Краматорськ та Слов’янськ, селище Біленьке та село Новостепанівка.

По Краматорську росіяни били сім разів, зокрема FPV-дронами — загинули троє цивільних. Постраждали три приватні будинки, заклад освіти, автобус і авто.

У Слов’янську поранена одна людина, пошкоджені два приватні будинки, два об’єкти інфраструктури та цивільне авто.

На Ясногірку російські війська скинули чотири 250-кілограмові авіабомби — зруйновані 12 приватних будинків.

У Новостепанівці після влучання двох дронів “Гербера” пошкоджені заклад освіти та господарська споруда.

У Донецькоблгазі зазначили, що ввечері 9 листопада в регіоні внаслідок бойових дій постраждав магістральний газопровід — без газу залишилися майже 55 тисяч абонентів на території регіону, а також котельні Краматорська.

Загалом руйнувань за добу зазнали 26 цивільних об’єктів, з них 17 — житлові будинки.

Крім того, сьогодні близько 03:30 росіяни атакували Слов’янськ — зазнав руйнувань багатоквартирний будинок.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін доповнив, що також під вогнем на Донеччині було Білозерське (зруйновані два будинки, пошкоджений ще один), Святогірськ (дрон влучив по покрівлі корпусу лаври) та Дмитроколине.

Найбільше атак було на Покровському напрямку фронту

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку українські військові відбили шість спроб росіян вклинитися в оборону поблизу Зарічного та в бік Лиману;

на Слов’янському напрямку російські військові провели дві атаки в напрямку Пискунівки та поблизу Ямполя;

три штурми загарбники провели на Краматорському напрямку . Атакували в бік Васютинського та поблизу Тихонівки;

на Костянтинівському напрямку фіксували дев’ять атак. Російські військові наступали поблизу Костянтинівки, Довгої Балки, Русиного Яру та в бік Миколайпілля;

ще 13 атак окупанти провели на Покровському напрямку . Російські сили намагалися просунутися поблизу Вільного, Світлого, Молодецького, а також у напрямку Мирного, Сергіївки та Новопавлівки.

Нагадаємо, на листопад 2026-го Реєстр зниклих безвісти за особливих обставин налічує понад 115 людей. До нього увійшли як військовослужбовці, так і цивільні, зокрема діти. Їх продовжують розшукувати.