Наслідки російських атак у Донецькій області за 11 березня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

1288 російських ударів по підконтрольній частині Донецької області нарахувала поліція за добу 11 березня. Атаки армії країни-агресорки були спрямовані як на житлові квартали регіону, так і на лінію фронту. Поліція фіксувала удари по шести населених пунктах Донеччини, однак обласна влада повідомляє про більшу кількість влучань.

По центру Краматорська били з авіації

У зведенні поліція повідомляє, що 11 березня на Донеччині влучання фіксували у містах Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селищі Біленькому та селі Очеретиному. До переліку озброєння, яким били по підконтрольній частині регіону, входять дрони різних типів та авіабомби.

Зранку росіяни завдали удару по Краматорську, загалом на місто скинули п’ять 250-кілограмових авіабомб. Там поранень зазнала літня жінка, постраждали 68 цивільних об’єктів. У ДонОВА дали розширені дані стосовно наслідків: пошкоджені 49 багатоповерхівок, п’ять адміністративних та офісних будівель, чотири освітні заклади, заклад культури, готель, гуртожиток, автостанцію, шість торгових точок і 35 легкових автомобілів.

Через влучання FPV-дронів у Дружківці руйнувань зазнали адмінбудівля та цивільне авто.

По Біленькому били дронами “Молнія-2” — руйнувань зазнав приватний будинок.

Загалом за добу, підрахували в поліції, на Донеччині пошкоджені 74 цивільні об’єкти, з них 18 — житлові будинки. Переважна більшість руйнувань за добу припадає на Краматорськ.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін доповнив поліцію та заявив, що у період від ранку 11 березня по ранок 12 березня влучання були також у Сергіївці Андріївської громади.

Росіяни проводили атаки на п’яти напрямках, пов’язаних із Донеччиною

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові провели шість атак. Вони намагалися вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Дробишевого та Чернещини;

на Слов’янському напрямку українські військові фіксували сім спроб окупантів просунутися вперед у районі Закітного та у бік Рай-Олександрівки й Дронівки;

поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Берестка та Софіївки на Костянтинівському напрямку російські сили здійснили 22 атаки;

у районах Білицького, Никифорівки, Родинського, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Муравки, Новопідгородного та Новоплатонівки на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 24 штурми з боку російських військових;

у районах Тернового, Злагоди та Добропілля на Олександрівському напрямку загарбники провели три атаки.

Нагадаємо, російські штурмовики на Слов’янському напрямку переважно отримують постачання через скиди з дронів. У 81-й бригаді ЗСУ стверджують, що близько 90% таких операцій закінчуються невдачею для армії країни-агресорки, адже українські зенітники перехоплюють вантажі. Для постачання загарбники застосовують як дрони квадрокоптерного типу різних моделей.