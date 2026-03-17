17 березня російські війська атакували Ярову Лиманської громади. Внаслідок обстрілу дістав поранень місцевий житель. У селищі фіксували руйнування інфраструктури.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.

За її даними, о 7:30 російські війська завдали удару по селищу Ярова у Лиманській громаді. Засіб ураження поцілив по одній з автодоріг.

Внаслідок атаки дістав мінно-вибухову травму, контузію та забій 68-річний чоловік. Тип озброєння поки встановлюють, уточнила посадовиця.

Оскільки постраждав цивільний, у прокуратурі вже розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, на підконтрольній частині Донецької області минула чергова доба під російськими обстрілами. Поліцейські зафіксували загалом 1 648 ударів армії країни-агресорки по лінії фронту та житлових кварталах регіону. Внаслідок цих атак загинули п’ятеро цивільних, ще шестеро — поранені.