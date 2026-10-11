Росіяни били по Ясногірці 11 жовтня: є поранені

Ясногірка на мапі. Фото: DeepState

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11 жовтня війська країни-агресорки атакували селище Ясногірка. Внаслідок удару зазнали поранень двоє людей.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За їхніми даними, російські війська атакували Ясногірку Краматорської громади у першій половині дня 11 жовтня. Тип озброєння правоохоронці не уточнили.

Внаслідок обстрілу зазнали поранень двоє людей: 55-річна жінка й чоловік 60 років. У них діагностували мінно-вибухову травму та осколкові поранення.

У прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактами воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 11 жовтня війська країни-агресорки також атакували Словʼянськ. Унаслідок атаки зазнали поранень цивільні. Остаточні наслідки зʼясовують.