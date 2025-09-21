Де лінія фронту у Донецькій області на 21 вересня: зведення ЗСУ, ОВА та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області за 20 вересня 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Не менш як 2,1 тисячі ударів завдали російські війська по Донецькій області минулої доби. Через ці атаки у регіоні загинула одна людина, а ще фіксували руйнування цивільної інфраструктури. Найбільш активним залишається Покровський напрямок. Підсумки доби 20 вересня на Донеччині — читайте далі.

Одна людина загинула через російські атаки на Донеччині

За минулу добу росіяни атакували шість населених пунктів регіону, звітують у поліції. Зокрема, били по Дружківці, Костянтинівці, Покровську, Донецькому, Олексієво-Дружківці та Володимирівці.

Усього правоохоронці зафіксували 2 163 ударів окупантів по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області. Руйнувань зазнали 16 цивільних об’єктів, з них 10 — житлові будинки.

Так, у Покровську внаслідок удару FPV-дрона загинула людина. За даними місцевої ВА, росіяни атакували північну частину населеного пункту минулої доби — близько 7:00. Жертвами атаки став 68-річний чоловік.

По Костянтинівці окупанти вдарили авіабомбами й артилерією — пошкодили 6 приватних будинків, 3 нежитлових приміщення. Дружківку загарбники атакували з РСЗВ “Смерч” та скинули 2 авіабомби “КАБ-250”. Через ці атаки зазнали руйнувань зазнали 3 оселі, адмінбудівля та цех.

У селищі Донецьке Миколаївської громади дроном війська країни-агресорки пошкодили приватний будинок. Серед іншого, в ніч на 21 вересня Росія вдарила БПЛА “Герань-2” по селу Софіївка Краматорського району — понівечили нежитлові приміщення.

Як звітують в Донецькій ОВА, з лінії фронту евакуювали 212 людей, у тому числі 50 дітей.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку росіяни атакували 15 разів, пишуть у Генштабі ЗСУ. Так, окупанти намагалися просунутися у районах Греківки, Новомихайлівки, Шандриголового та у бік Новоселівки.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили шість штурмів окупаційних військ у бік Дронівки та поблизу Серебрянки. На Краматорському напрямку зафіксували три боєзіткнення в районах Ступочок та Часового Яру.

На Торецькому напрямку окупанти провели 15 атак у районах Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Полтавки, Софіївки та у бік населеного пункту Бересток.

На Покровському напрямку відбулося 52 боєзіткнення у районах Володимирівки, Заповідного, Родинського, Червоного Лимана, Новоекономічного, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного, Нового Шахового, Лисівки, Звірового, Новоукраїнки та у бік Покровська, Козацького та Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 22 спроби окупантів прорвати оборонні рубежі у районах Мирного, Піддубного, Філії, Андріївки-Клевцового, Січневого, Маліївки, Комишувахи, Новоіванівки та у бік Березового й Нововасилівського.

Нагадаємо, росіяни збільшили “сіру” зону навколо оточеного боями Покровська, яку контролюють безпілотниками. Через це організувати логістику та вивозити поранених стає дедалі складніше.