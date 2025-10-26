Росіяни через Лиманський напрямок хочуть створити загрозу для Слов’янсько-Краматорської агломерації, — УОС

Лиманський напрямок на мапі. Фото: DeepState

Війська країни-агресорки хочуть просунутися на Лиманському напрямку, аби створювати загрозу для Слов’янсько-Краматорської агломерації. Нині відтинок поділений на зони контролю, а ситуація там динамічна.

Про це розповів начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері “Суспільне. Студія”.

Нині, зі слів військового, на Лиманському відтинку тривають динамічні бої. Ситуацію там оцінюють як “нестабільну”. З одного боку українські війська накопичують атаки, а з іншого — росіяни. Ділянка фронту поділена на зони контролю, без чіткої лінії фронту.

“Люди, які там служать, скаржаться на те, що на тих самих мапах Deep State їх відображають не зовсім правильно, тому що ситуація занадто динамічна”, — розповів Віктор Трегубов.

За його словами, війська країни-агресорки мають за мету на Лиманському напрямку просунутися, аби створювати загрозу з північного та східного боків Слов’янсько-Краматорської агломерації. Серед іншого, окупанти ускладнюють дронами логістику на цьому відтинку.

“По всій нашій зоні контролю ситуація є ускладненою для обох боків, просто, тому що великі “кілзони”, великі проблеми із логістикою для обох сторін. Дрони вражають на велику дистанцію, ними насичене небо з обох боків. Тому як і в росіян є проблеми із постачанням, так і в українців є інколи проблеми з тим, що російські дрони долітають до тих автівок, які прямують у міста”, — каже Трегубов.

Нагадаємо, за останні десять днів Сили оборони відновили контроль над Кучеровим Яром та Сухецьким поблизу Добропілля. Захисникам вдалося звільнити дев’ять населених пунктів з моменту прориву військ країни-агресорки на цьому відтинку більш ніж два місяці тому.