Костянтинівка на мапі. Фото: DeepState

22 жовтня російські війська вчергове атакували прифронтову Костянтинівку. Через удар безпілотником дістала поранень одна людина.

Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбнунов.

За його даними, війська країни-агресорки вчергове обстріляли Костянтинівку. Цього разу для атаки вони використали FPV-дрон.

Внаслідок атаки дістав поранень цивільний мешканець. Йому оперативно надали допомогу на місці атаки. Наразі вирішують питання щодо евакуації постраждало до лікарні, сказав посадовець.

Він уточнив, що через російську атаку, попередньо, немає руйнувань інфраструктури.

Місцевих жителів вкотре закликають виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуації звертайтеся за цими номерами:

+38 (050) 56-78-887;

+38 (093) 42-01-883.

Нагадаємо, 2039 російських обстрілів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області зафіксувала поліція протягом доби 21 жовтня. Влучання фіксували в чотирьох населених пунктах Донецької області, загиблі й поранені серед цивільних знову були у Костянтинівці.