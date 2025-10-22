Наслідки російських атак у Донецькій області за 21 жовтня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

2039 російських обстрілів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області зафіксувала поліція протягом доби 21 жовтня. Влучання фіксували в чотирьох населених пунктах Донецької області, загиблі й поранені серед цивільних знову були у Костянтинівці.

Всі жертви серед цивільних за добу — у Костянтинівці

Згідно зі зведенням від поліції Донеччини, протягом 21 жовтня влучання в регіоні фіксували у містах Добропілля, Дружківка, Костянтинівка та Лиман.

На Костянтинівку російські війська скинули 11 250-кілограмових авіабомб, а також вдарили дронами та артилерією — загинули двоє людей, ще двоє зазнали поранень. Пошкоджені чотири багатоквартирні й одинадцять приватних будинків, гуртожиток, лікарня, автозаправка та цивільне авто.

У ще трьох населених пунктах фіксують руйнування цивільної інфраструктури через влучання:

по Дружківці били трьома дронами “Герань-2” — пошкоджені два приватні будинки та гараж;

у Лимані постраждав ще один багатоквартирний будинок, а також заклад освіти;

по Добропіллю росіяни били 250-кілограмовою авіабомбою, у місті зруйновані два приватні будинки.

Після опівночі під вогнем опинився Краматорськ. До поліції даних про поранення чи загибель цивільних там не надходило. У міській раді повідомляють, що росіяни дроном атакували адміністративну будівлю ринку.

Загалом руйнувань 21 жовтня зазнали 26 цивільних об’єктів, серед них 20 — житлові будинки, уточнюють правоохоронці.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін зазначив, що від ранку 21 жовтня по ранок 22 жовтня на Донеччині фіксували влучання також у Святогірську та Сіверську.

У центрі уваги загарбників на Донеччині залишаються Покровський та Костянтинівський напрямки

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку 21 жовтня українські військові фіксували 17 атак росіян. Армійці країни-агресорки намагалися прорвати оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Карпівка, Середнє, Колодязі, Дерилове, Мирне та Новоселівка;

на Слов’янському напрямку окупанти здійснили п’ять атак у районах Серебрянки, Новоселівки, Виїмки та Переїзного;

Костянтинівський напрямок став ділянкою фронту, де росіяни провели 25 атак у районах Білої Гори, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки та Русиного Яру. Українські підрозділи відбивали спроби штурмів;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 64 штурмові дії загарбників поблизу населених пунктів Никанорівка, Маяк, Сухецьке, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Котлярівка, Горіхове та Дачне;

на Олександрівському напрямку армійці країни-агресорки атакували 11 разів у районах Іванівки, Філії, Вербового, Новогригорівки та Новомиколаївки.

Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня Росія провела новий масований обстріл України за допомоги дронів та ракет. Під вогнем були цивільні об’єкти у низці міст, зокрема Києві, Ізмаїлі та Запоріжжі. У регіонах запроваджують аварійні вимкнення світла через російські влучання, а також встановлюють остаточну кількість загиблих та поранених цивільних через атаку. Вже відомо, що вона обірвала життя не менш як двох дітей.